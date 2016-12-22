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Валенсия продлил контракт с МЮ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Ман Юнайтед, Валенсия Луис-Антонио
Сегодня, 09:45 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником команды Луисом-Антонио Валенсией.

Игрок, который в нынешнем сезоне неоднократно удостаивался похвалы от главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, по слухам, поставил подпись под новым трудовым соглашением с МЮ, рассчитанным до 2018 года.

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