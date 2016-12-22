Валенсия продлил контракт с МЮ
Сегодня, 09:45 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником команды Луисом-Антонио Валенсией.
Игрок, который в нынешнем сезоне неоднократно удостаивался похвалы от главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, по слухам, поставил подпись под новым трудовым соглашением с МЮ, рассчитанным до 2018 года.
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