Индзаги: «„Лацио“ не может позволить себе пропускать трижды за 12 минут»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги был расстроен после бесславного поражения своей команды в матче 18-го тура Серии А против «Интера»:

«К сожалению, мы не смогли воспользоваться имевшимися у нас шансами.

Мы не можем позволить себе пропускать трижды за 12 минут. После гола Банеги мы не отреагировали должным образом. Можно сказать, что после него мы практически перестали играть.

К сожалению, мы много пропускаем во втором тайме, 17 из 20 мячей так пропустили, нам нужно разобраться, почему так происходит. Мы занимаем неплохое место в турнирной таблице, но нам будет сложно добиться большего, если мы будем и дальше терять концентрацию».