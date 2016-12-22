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Индзаги: «„Лацио“ не может позволить себе пропускать трижды за 12 минут»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале3 : 0ЛациоЛацио
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Индзаги Симоне
Сегодня, 09:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги был расстроен после бесславного поражения своей команды в матче 18-го тура Серии А против «Интера»:

«К сожалению, мы не смогли воспользоваться имевшимися у нас шансами.

Мы не можем позволить себе пропускать трижды за 12 минут. После гола Банеги мы не отреагировали должным образом. Можно сказать, что после него мы практически перестали играть.

К сожалению, мы много пропускаем во втором тайме, 17 из 20 мячей так пропустили, нам нужно разобраться, почему так происходит. Мы занимаем неплохое место в турнирной таблице, но нам будет сложно добиться большего, если мы будем и дальше терять концентрацию».

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