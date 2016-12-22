Индзаги: «„Лацио“ не может позволить себе пропускать трижды за 12 минут»
Матч: Интернационале3 : 0Лацио
Сегодня, 09:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги был расстроен после бесславного поражения своей команды в матче 18-го тура Серии А против «Интера»:
«К сожалению, мы не смогли воспользоваться имевшимися у нас шансами.
Мы не можем позволить себе пропускать трижды за 12 минут. После гола Банеги мы не отреагировали должным образом. Можно сказать, что после него мы практически перестали играть.
К сожалению, мы много пропускаем во втором тайме, 17 из 20 мячей так пропустили, нам нужно разобраться, почему так происходит. Мы занимаем неплохое место в турнирной таблице, но нам будет сложно добиться большего, если мы будем и дальше терять концентрацию».
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