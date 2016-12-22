Лам: «„Бавария“ хотела мощно выступить, и нам это удалось»
Матч: Бавария3 : 0РБ Лейпциг
Сегодня, 10:05 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после победы над «РБ Лейпциг» в матче 16-го тура Бундеслиги:
«Вся футбольная общественность Германии с нетерпением ждала этого матча. Это была дуэль между двумя командами, которые хотели подтвердить свои притязания.
Мы хотели мощно выступить, и нам это удалось, особенно в первом тайме».
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