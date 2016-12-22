Вскоре «Милан» объявит о продлении контракта с Бонавентурой

Китайский консорциум Sino-Europe Sports одобрил продление контракта «Миланом» с полузащитником Джакомо Бонавентурой.

Новые владельцы «россонери» посчитали, что 27-летний хавбек будет полезен «Милану» в будущем. В скором времени о новом трудовом соглашении будет объявлено официально.

Новый контракт между клубом и игроком будет рассчитан до июня 2020 года, годовое жалование футболиста составит 2 млн евро.