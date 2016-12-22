Вскоре «Милан» объявит о продлении контракта с Бонавентурой
Сегодня, 10:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Китайский консорциум Sino-Europe Sports одобрил продление контракта «Миланом» с полузащитником Джакомо Бонавентурой.
Новые владельцы «россонери» посчитали, что 27-летний хавбек будет полезен «Милану» в будущем. В скором времени о новом трудовом соглашении будет объявлено официально.
Новый контракт между клубом и игроком будет рассчитан до июня 2020 года, годовое жалование футболиста составит 2 млн евро.
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