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Вскоре «Милан» объявит о продлении контракта с Бонавентурой

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Милан, Бонавентура Джакомо
Сегодня, 10:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Китайский консорциум Sino-Europe Sports одобрил продление контракта «Миланом» с полузащитником Джакомо Бонавентурой.

Новые владельцы «россонери» посчитали, что 27-летний хавбек будет полезен «Милану» в будущем. В скором времени о новом трудовом соглашении будет объявлено официально.

Новый контракт между клубом и игроком будет рассчитан до июня 2020 года, годовое жалование футболиста составит 2 млн евро.

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