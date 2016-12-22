Заха понадобился «Ливерпулю»

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха в январе может сменить клубную прописку.

Сообщается, что во время ближайшего трансферного окна попытку приобрести футболиста предпримет «Ливерпуль», который намерен искать усиление на рынке в связи с отъездом нападающего Садьо Мане на Кубок Африки.

Напомним, что летом Вилфрида хотел приобрести «Тоттенхэм».