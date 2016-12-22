Заха понадобился «Ливерпулю»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Заха Вилфрид
Сегодня, 10:35 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха в январе может сменить клубную прописку.
Сообщается, что во время ближайшего трансферного окна попытку приобрести футболиста предпримет «Ливерпуль», который намерен искать усиление на рынке в связи с отъездом нападающего Садьо Мане на Кубок Африки.
Напомним, что летом Вилфрида хотел приобрести «Тоттенхэм».
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да и вообще, на кой Мане этот КА... если за баблом едет, дайте ему те 1-2 ляма сверху пусть остается.