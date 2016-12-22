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Заха понадобился «Ливерпулю»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Заха Вилфрид
Сегодня, 10:35 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха в январе может сменить клубную прописку.

Сообщается, что во время ближайшего трансферного окна попытку приобрести футболиста предпримет «Ливерпуль», который намерен искать усиление на рынке в связи с отъездом нападающего Садьо Мане на Кубок Африки.

Напомним, что летом Вилфрида хотел приобрести «Тоттенхэм».

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