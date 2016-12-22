Гендиректор «Томи»: «Выплаты задолженностей начнутся после Нового года»
Сегодня, 10:40 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года:
«В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся. Скорее всего, это уже произойдет после Нового года».
Напомним, что игроки и персонал «Томи» не получают зарплату уже полдгода.
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