Гендиректор «Томи»: «Выплаты задолженностей начнутся после Нового года»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года:

«В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся. Скорее всего, это уже произойдет после Нового года».

Напомним, что игроки и персонал «Томи» не получают зарплату уже полдгода.