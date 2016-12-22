Тайсон: «Не буду продлевать контракт с „Шахтёром“, если клуб меня не отпустит»
Сегодня, 11:03 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Шахтера» Тайсон дал понять, что хочет покинуть донецкий клуб, чтобы вернуться в Бразилию:
«Я не против выступать за „Интернасьонал“ в серии В. Я люблю этот клуб, ведь благодаря ему я получил все, что имею.
У меня остался год по действующему контракту с „Шахтером“. Я могу подписать с „Интернасьоналом“ предварительное соглашение, если меня не отпустят сейчас. В таком случае я просто не буду продлевать контракт с „Шахтером“».
Ранее агент футболиста заявлял, что интерес к его клиенту проявляют российские, китайские и немецкие клубы.
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