Тайсон: «Не буду продлевать контракт с „Шахтёром“, если клуб меня не отпустит»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон дал понять, что хочет покинуть донецкий клуб, чтобы вернуться в Бразилию:

«Я не против выступать за „Интернасьонал“ в серии В. Я люблю этот клуб, ведь благодаря ему я получил все, что имею.

У меня остался год по действующему контракту с „Шахтером“. Я могу подписать с „Интернасьоналом“ предварительное соглашение, если меня не отпустят сейчас. В таком случае я просто не буду продлевать контракт с „Шахтером“».

Ранее агент футболиста заявлял, что интерес к его клиенту проявляют российские, китайские и немецкие клубы.