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Тайсон: «Не буду продлевать контракт с „Шахтёром“, если клуб меня не отпустит»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Шахтер Дн, Интернасьонал, Тайсон
Сегодня, 11:03 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Шахтера» Тайсон дал понять, что хочет покинуть донецкий клуб, чтобы вернуться в Бразилию:

«Я не против выступать за „Интернасьонал“ в серии В. Я люблю этот клуб, ведь благодаря ему я получил все, что имею.

У меня остался год по действующему контракту с „Шахтером“. Я могу подписать с „Интернасьоналом“ предварительное соглашение, если меня не отпустят сейчас. В таком случае я просто не буду продлевать контракт с „Шахтером“».

Ранее агент футболиста заявлял, что интерес к его клиенту проявляют российские, китайские и немецкие клубы.

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