Румменигге: «В январе „Бавария“ объявит о продлении контракта с Роббеном»

В начале 2017 года «Бавария» объявит о продлении контракта с вингером Арьеном Роббеном. В этом уверен председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге:

«Полагаю, что объявим о продлении контракта с Роббеном в январе. Обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества, мы настроены оптимистично».

Ранее сообщалось, что Роббен и «Бавария» не могут договориться о сроках нового трудового соглашения.