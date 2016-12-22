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Румменигге: «В январе „Бавария“ объявит о продлении контракта с Роббеном»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, Бавария, Роббен Арьен
Сегодня, 11:50 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь

В начале 2017 года «Бавария» объявит о продлении контракта с вингером Арьеном Роббеном. В этом уверен председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге:

«Полагаю, что объявим о продлении контракта с Роббеном в январе. Обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества, мы настроены оптимистично».

Ранее сообщалось, что Роббен и «Бавария» не могут договориться о сроках нового трудового соглашения.

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