Румменигге: «В январе „Бавария“ объявит о продлении контракта с Роббеном»
Сегодня, 11:50 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь
В начале 2017 года «Бавария» объявит о продлении контракта с вингером Арьеном Роббеном. В этом уверен председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге:
«Полагаю, что объявим о продлении контракта с Роббеном в январе. Обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества, мы настроены оптимистично».
Ранее сообщалось, что Роббен и «Бавария» не могут договориться о сроках нового трудового соглашения.
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Роббен-наше всё,сейчас он в отличной форме)