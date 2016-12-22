Пол Паркер: «В „Арсенале“ много говорят о борьбе за титул, но им не выиграть Премьер-Лигу»

Бывший защитник сборной Англии Пол Паркер считает, что «Арсеналу» не суждено выиграть Премьер-Лигу, пока командой руководит Арсен Венгер:

«Не думаю, что в ближайшие годы „Арсенал“ сможет выиграть лигу. Будут ли они при этом показывать симпатичный футбол? Да. Но смогут ли они построить команду, способную адаптироваться ради побед при Венгере? Нет.

Я не получаю удовольствия, говоря это. Я уважаю Венгера за все, что он сделал для английского футбола. Но футбол изменился.

„Арсенал“ не может бороться за победу в АПЛ. Они много говорят об этом, но бороться за титул не могут».