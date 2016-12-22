«Ливерпуль» интересуется Хартом

«Ливерпуль» пристально следит за голкипером «Манчестер Сити» Джо Хартом, который до конца сезона выступает за «Торино» на правах аренды.

Вратарь получает лестные отзывы о своей игре в Италии, и в «Торино» хотели бы сохранить Харта и по окончании срока аренды, однако сам футболист, по слухам, хотел бы вернуться в Англию.

Сообщается, что «Ливерпуль» летом может сделать «Сити» предложение относительно трансфера игрока.