«Ливерпуль» интересуется Хартом
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Манчестер Сити, Торино, Харт Джо
Сегодня, 12:12 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Ливерпуль» пристально следит за голкипером «Манчестер Сити» Джо Хартом, который до конца сезона выступает за «Торино» на правах аренды.
Вратарь получает лестные отзывы о своей игре в Италии, и в «Торино» хотели бы сохранить Харта и по окончании срока аренды, однако сам футболист, по слухам, хотел бы вернуться в Англию.
Сообщается, что «Ливерпуль» летом может сделать «Сити» предложение относительно трансфера игрока.
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