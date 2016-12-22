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Верратти: «Я не вижу причин уходить из ПСЖ»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Верратти Марко
Сегодня, 12:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал слова своего агента, который заявил, что у игрока есть предложения из Италии:

«У меня все отлично, я не вижу причин уходить из ПСЖ.

Мой агент лишь хотел сказать, что сложно всю карьеру отыграть в одном клубе, но сложно и невозможно - не одно и то же.

Каждый день я живу мыслями о победах. И я всегда говорил, что сейчас я хочу побеждать вместе с ПСЖ».

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