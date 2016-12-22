Верратти: «Я не вижу причин уходить из ПСЖ»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал слова своего агента, который заявил, что у игрока есть предложения из Италии:

«У меня все отлично, я не вижу причин уходить из ПСЖ.

Мой агент лишь хотел сказать, что сложно всю карьеру отыграть в одном клубе, но сложно и невозможно - не одно и то же.

Каждый день я живу мыслями о победах. И я всегда говорил, что сейчас я хочу побеждать вместе с ПСЖ».