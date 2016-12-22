Верратти: «Я не вижу причин уходить из ПСЖ»
Сегодня, 12:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал слова своего агента, который заявил, что у игрока есть предложения из Италии:
«У меня все отлично, я не вижу причин уходить из ПСЖ.
Мой агент лишь хотел сказать, что сложно всю карьеру отыграть в одном клубе, но сложно и невозможно - не одно и то же.
Каждый день я живу мыслями о победах. И я всегда говорил, что сейчас я хочу побеждать вместе с ПСЖ».
Другие материалы по теме:
14:10 Фото Дракслер: «Я веду переговоры с рядом клубов» 3
Или войдите через