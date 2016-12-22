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Сборная России упала на 56 строчку рейтинга ФИФА

Соккер.Ру // Рейтинги, Россия
Сегодня, 12:44 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Сборная России продолжает падение в рейтинге ФИФА. На этот раз россияне оказались на 56-й позиции в рейтинге - худшее достижение в истории национальной команды.

Первая десятка сборных выглядит следующим образом:

1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия – 1544,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия – 1368,
6 (6). Колумбия – 1345,
7 (7). Франция – 1305,
8 (8). Португалия – 1229,
9 (9). Уругвай – 1187,
10 (10). Испания – 1166

56 (55). Россия — 592.

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