Сборная России упала на 56 строчку рейтинга ФИФА

Сборная России продолжает падение в рейтинге ФИФА. На этот раз россияне оказались на 56-й позиции в рейтинге - худшее достижение в истории национальной команды.

Первая десятка сборных выглядит следующим образом:

1 (1). Аргентина — 1634 очка,

2 (2). Бразилия – 1544,

3 (3). Германия – 1433,

4 (4). Чили — 1404,

5 (5). Бельгия – 1368,

6 (6). Колумбия – 1345,

7 (7). Франция – 1305,

8 (8). Португалия – 1229,

9 (9). Уругвай – 1187,

10 (10). Испания – 1166

…

56 (55). Россия — 592.