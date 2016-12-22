Сборная России упала на 56 строчку рейтинга ФИФА
Сегодня, 12:44 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Сборная России продолжает падение в рейтинге ФИФА. На этот раз россияне оказались на 56-й позиции в рейтинге - худшее достижение в истории национальной команды.
Первая десятка сборных выглядит следующим образом:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия – 1544,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия – 1368,
6 (6). Колумбия – 1345,
7 (7). Франция – 1305,
8 (8). Португалия – 1229,
9 (9). Уругвай – 1187,
10 (10). Испания – 1166
…
56 (55). Россия — 592.
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Помнится. при Дике Адвокаате наша сборная из десяти матчей подряд проиграла один матч -- десятый. И его уволили. Потому что провал. Неважно, что разгромили Италию и Чехию, что доминировали во всех матчах включая и проигранный из-за случайной единственной ошибки Игнашевича. Выгнали и прокляли. Не хотим такого.
А вот Черчесову можно позволить любые результаты и полное отсутствие как Игры - так и вменяемого состава.
Почему-то.
падение сборной,которой больше нет......
то что набрал чечен всякий хлам из деревень и бромантанщиков-это не сборная,а стадо баранов....впрочем как и сам главный тренер!один игрок только норм,но он не сможет спасти от краха ЭТО