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Хуммельс о новом цвете волос: «Боялся, что буду выглядеть хуже»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Хуммельс Матс
Сегодня, 12:58 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс признался, что смена имиджа - дело вынужденное, так как ранее он проспорил одному из одноклубников, проиграв в кегельбан:

«Уже после первой попытки мой соперник сбил больше кеглей, чем я за 3. Это был провал.

Боялся, что буду выглядеть хуже. При хорошем освещении даже ничего смотрится, но к этому нужно привыкнуть.

Моя жена тоже боялась, что я буду выглядеть хуже. Через пару недель волосы отрастут, переживу как-нибудь».

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