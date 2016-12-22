Хуммельс о новом цвете волос: «Боялся, что буду выглядеть хуже»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс признался, что смена имиджа - дело вынужденное, так как ранее он проспорил одному из одноклубников, проиграв в кегельбан:

«Уже после первой попытки мой соперник сбил больше кеглей, чем я за 3. Это был провал.

Боялся, что буду выглядеть хуже. При хорошем освещении даже ничего смотрится, но к этому нужно привыкнуть.

Моя жена тоже боялась, что я буду выглядеть хуже. Через пару недель волосы отрастут, переживу как-нибудь».