Хуммельс о новом цвете волос: «Боялся, что буду выглядеть хуже»
Сегодня, 12:58 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс признался, что смена имиджа - дело вынужденное, так как ранее он проспорил одному из одноклубников, проиграв в кегельбан:
«Уже после первой попытки мой соперник сбил больше кеглей, чем я за 3. Это был провал.
Боялся, что буду выглядеть хуже. При хорошем освещении даже ничего смотрится, но к этому нужно привыкнуть.
Моя жена тоже боялась, что я буду выглядеть хуже. Через пару недель волосы отрастут, переживу как-нибудь».
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А вот то что вашего кумира проткнули, то это уже не изменить и не забыть, да и не скрыть
Главное чтобы с Рона пример брать массово не начали и не стали признаваться в своей ориентации
БУГАГАГГАГАА