«Милан» готов продлить контракт с Ньянгом
Сегодня, 13:33 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
«Милан» готов предложить нападающему М'Байе Ньянгу новый контракт в свете интереса к игроку со стороны «Эвертона» и «Сток Сити».
По слухам, «россонери» готовы платить футболисту 2 млн евро в год и продлить сотрудничество до 2020 или 2021 года.
Также сообщается, что накануне Ньянг сменил агента. Теперь Мино Райола больше не представляет интересы форварда.
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