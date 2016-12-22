«Милан» готов продлить контракт с Ньянгом

«Милан» готов предложить нападающему М'Байе Ньянгу новый контракт в свете интереса к игроку со стороны «Эвертона» и «Сток Сити».

По слухам, «россонери» готовы платить футболисту 2 млн евро в год и продлить сотрудничество до 2020 или 2021 года.

Также сообщается, что накануне Ньянг сменил агента. Теперь Мино Райола больше не представляет интересы форварда.