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«Милан» готов продлить контракт с Ньянгом

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Милан, Ньянг М'Байе
Сегодня, 13:33 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

«Милан» готов предложить нападающему М'Байе Ньянгу новый контракт в свете интереса к игроку со стороны «Эвертона» и «Сток Сити».

По слухам, «россонери» готовы платить футболисту 2 млн евро в год и продлить сотрудничество до 2020 или 2021 года.

Также сообщается, что накануне Ньянг сменил агента. Теперь Мино Райола больше не представляет интересы форварда.

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