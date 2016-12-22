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Хеккинг возглавил гладбахскую «Боруссию»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Отставки и назначения, Боруссия М, Хеккинг Дитер
Сегодня, 13:41 | Источник: ФК "Боруссия" М | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» сообщает о том, что новым главным тренером команды назначен Дитер Хеккинг.

Хеккинг сменит на данном посту Андре Шуберта, который накануне ушел в отставку.

Напомним. что последним местом работы Хеккинга был «Вольфсбург».

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