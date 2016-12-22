Хеккинг возглавил гладбахскую «Боруссию»

Пресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» сообщает о том, что новым главным тренером команды назначен Дитер Хеккинг.

Хеккинг сменит на данном посту Андре Шуберта, который накануне ушел в отставку.

Напомним. что последним местом работы Хеккинга был «Вольфсбург».