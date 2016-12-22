Хеккинг возглавил гладбахскую «Боруссию»
Сегодня, 13:41 | Источник: ФК "Боруссия" М | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба менхенгладбахской «Боруссии» сообщает о том, что новым главным тренером команды назначен Дитер Хеккинг.
Хеккинг сменит на данном посту Андре Шуберта, который накануне ушел в отставку.
Напомним. что последним местом работы Хеккинга был «Вольфсбург».
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