Рейтинг@Mail.ru

Дракслер: «Я веду переговоры с рядом клубов»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Вольфсбург, ПСЖ, Арсенал, Севилья, Дракслер Юлиан
Сегодня, 14:10 | Источник: Metro.co.uk | Фото: Официальный сайт ФК "Вольфсбург" | Редакция: Антон Белюсь

Пока еще полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер подтвердил, что ведет переговоры с другими клубами:

«Я веду переговоры с рядом клубов, но пока не принял решение относительно своего будущего.

С каждой из команд мы все обсудим и примем решение, которое устроит обе стороны».

Напомним, что на футболиста претендуют ПСЖ, «Арсенал» и «Севилья».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:23 Буффон: «600-й матч за „Ювентус“? Рад, что кто-то считает их за меня» 6
16:10 Маццола: «Пиоли пошёл правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги» 2
15:59 Никол: «Клаван - не Беккенбауэр, но он может помочь „Ливерпулю“ выиграть Премьер-Лигу» 2
15:36 «Зенит» следит за 22-летним защитником «Нордшелланда» 30
14:31 Маротта: «„Милан“ и „Ювентус“ - это лицо итальянского футбола» 16
14:21 Инфантино: «Сейчас ФИФА инвестирует в футбол в 4 раза больше денег, чем раньше» 8
13:24 Фирмино: «Планирую играть в Англии ещё много лет» 3
13:12 Эриксен: «На 100% уверен, что „Тоттенхэм“ поборется за победу в Премьер-Лиге» 23
12:58 Фото Хуммельс о новом цвете волос: «Боялся, что буду выглядеть хуже» 26
12:34 Фото Маротта: «Контракт Витселя истекает в июне. Предлагаем „Зениту“ по миллиону за месяц игры» 47
все материалы по этой теме
Турниры