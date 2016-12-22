Дракслер: «Я веду переговоры с рядом клубов»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Вольфсбург, ПСЖ, Арсенал, Севилья, Дракслер Юлиан
Сегодня, 14:10 | Источник: Metro.co.uk | Фото: Официальный сайт ФК "Вольфсбург" | Редакция: Антон Белюсь
Пока еще полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер подтвердил, что ведет переговоры с другими клубами:
«Я веду переговоры с рядом клубов, но пока не принял решение относительно своего будущего.
С каждой из команд мы все обсудим и примем решение, которое устроит обе стороны».
Напомним, что на футболиста претендуют ПСЖ, «Арсенал» и «Севилья».
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