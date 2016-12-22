Дракслер: «Я веду переговоры с рядом клубов»

Пока еще полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер подтвердил, что ведет переговоры с другими клубами:

«Я веду переговоры с рядом клубов, но пока не принял решение относительно своего будущего.

С каждой из команд мы все обсудим и примем решение, которое устроит обе стороны».

Напомним, что на футболиста претендуют ПСЖ, «Арсенал» и «Севилья».