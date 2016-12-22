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Клеменс сменил «Майнц» на «Кёльн»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Кельн, Майнц, Клеменс Кристиан
Сегодня, 15:11 | Источник: ФК "Кельн" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Кельна» сообщает, что команда усилилась полузащитником «Майнца» Кристианом Клеменсом.

Хавбек заключил с «козлами» контракт, рассчитанный до 2021 года.

Добавим, что 25-летний игрок является воспитанником юношеской академии «Кельна». Клеменс выступал за «козлов» до 2013 года.

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