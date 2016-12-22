Клеменс сменил «Майнц» на «Кёльн»
Сегодня, 15:11 | Источник: ФК "Кельн" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Кельна» сообщает, что команда усилилась полузащитником «Майнца» Кристианом Клеменсом.
Хавбек заключил с «козлами» контракт, рассчитанный до 2021 года.
Добавим, что 25-летний игрок является воспитанником юношеской академии «Кельна». Клеменс выступал за «козлов» до 2013 года.
Другие материалы по теме:
07:35 Спортивный директор «Барселоны»: «Хотелось бы знать, почему CAS сократил „Реалу“ срок действия запрета на регистрацию новичков» 88
Вчера
16:29 Официально Грин сменил «Баварию» на «Штутгарт» 6
20 декабря 2016
13:48 Официально Графите подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе» 6
18 декабря 2016
17 декабря 2016
01:23 Официально Фото «Айнтрахт» подписал 22-летнего защитника «Барселоны Гуаякиль» 1
16 декабря 2016
Или войдите через