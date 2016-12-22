Клеменс сменил «Майнц» на «Кёльн»

Пресс-служба «Кельна» сообщает, что команда усилилась полузащитником «Майнца» Кристианом Клеменсом.

Хавбек заключил с «козлами» контракт, рассчитанный до 2021 года.

Добавим, что 25-летний игрок является воспитанником юношеской академии «Кельна». Клеменс выступал за «козлов» до 2013 года.