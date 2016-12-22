Агент: «„Локомотив“ проявляет интерес к Оздоеву, но предложения пока не было»

Азор Гаргаев - агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, рассказал, что его клиент пока не получал предметных предложений от других клубов:

«Магомед сейчас в отпуске, на данный момент он игрок „Рубина“, и никаких подвижек пока нет. В том смысле, что ни одного предметного предложения по игроку мы не имеем. Но Оздоев не беспокоится по этому поводу, потому что в любой момент оно может появиться, и в этом случае полузащитник уже его рассмотрит.

Если говорить о „Локомотиве“, то он проявляет определенный интерес. Магомед является воспитанником этой команды. К тому же, у Семина есть тенденция к возврату своих игроков в клуб. Но предметного предложения не было».