Семшов будет работать в тренерском штабе тульского «Арсенала»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов сообщил, что войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала»:

«Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к „Арсеналу“. Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона - это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.

После окончания карьеры, кроме предложений от Аджоева, который пригласил меня в качестве куратора Народной лиги, и от „Матч ТВ“, больше мне никто не звонил: как говорится, никому футболист Семшов больше не нужен. Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться.

Независимо от того, на сколько будет подписан договор, я уже заранее благодарен руководству клуба и, в частности, его президенту, поскольку не каждый раз такой шанс выпадает. Конечно, я иду туда не только учиться, но и помогать команде и главному тренеру, насколько хватит моих возможностей и знаний. Я приложу максимум усилий, внесу свою лепту в то, чтобы помочь своей команде сохранить прописку в Премьер-Лиге».