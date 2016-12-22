Дзадза дал согласие на переход в «Валенсию»

По информации испанской прессы, спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч накануне летал в Лондон, чтобы провести переговоры с нападающим «Ювентуса» Симоне Дзадзой, на правах аренды выступающим за «Вест Хэм».

Сообщается, что Питарчу удалось уговорить итальянца пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Валенсию». Пока неизвестно, арендует ли испанский клуб Дзадзу до окончания сезона или выкупит его контракт, однако «Лос Чес» точно не будут выплачивать компенсацию «Вест Хэму», который минувшим летом арендовал игрока у «Ювентуса» за 5 млн евро.