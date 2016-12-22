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Дзадза дал согласие на переход в «Валенсию»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Валенсия, Вест Хэм, Дзадза Симоне
Сегодня, 15:49 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч накануне летал в Лондон, чтобы провести переговоры с нападающим «Ювентуса» Симоне Дзадзой, на правах аренды выступающим за «Вест Хэм».

Сообщается, что Питарчу удалось уговорить итальянца пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Валенсию». Пока неизвестно, арендует ли испанский клуб Дзадзу до окончания сезона или выкупит его контракт, однако «Лос Чес» точно не будут выплачивать компенсацию «Вест Хэму», который минувшим летом арендовал игрока у «Ювентуса» за 5 млн евро.

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