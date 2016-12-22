Маццола: «Пиоли пошёл правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги»
Соккер.Ру // Италия. Серия Б 2008/2009, Заграница: мнение, Интер, Ювентус, Икарди Мауро, Игуаин Гонсало, Пиоли Стефано
Сегодня, 16:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный нападающий «Интера» Сандро Маццола доволен тем, какую работу уже успел проделать в команде наставник «нерадзурри» Стефано Пиоли:
«Худшее осталось позади. Самое важное - не сама победа над „Лацио“, а то, в каком ключе она была добыта. Я с позитивом смотрю в будущее.
Пиоли пошел правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги.
Сможет ли „Интер“ финишировать в зоне Лиги чемпионов? Думаю, да. Нужно надеяться на это, пока остаются шансы.
Игуаин или Икарди? Трудный выбор, но я на стороне Икарди».
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