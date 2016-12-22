Рейтинг@Mail.ru

Маццола: «Пиоли пошёл правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги»

Соккер.Ру // Италия. Серия Б 2008/2009, Заграница: мнение, Интер, Ювентус, Икарди Мауро, Игуаин Гонсало, Пиоли Стефано
Сегодня, 16:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный нападающий «Интера» Сандро Маццола доволен тем, какую работу уже успел проделать в команде наставник «нерадзурри» Стефано Пиоли:

«Худшее осталось позади. Самое важное - не сама победа над „Лацио“, а то, в каком ключе она была добыта. Я с позитивом смотрю в будущее.

Пиоли пошел правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги.

Сможет ли „Интер“ финишировать в зоне Лиги чемпионов? Думаю, да. Нужно надеяться на это, пока остаются шансы.

Игуаин или Икарди? Трудный выбор, но я на стороне Икарди».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:53, редактировал Сегодня 17:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:23 Буффон: «600-й матч за „Ювентус“? Рад, что кто-то считает их за меня» 7
15:59 Никол: «Клаван - не Беккенбауэр, но он может помочь „Ливерпулю“ выиграть Премьер-Лигу» 2
15:36 «Зенит» следит за 22-летним защитником «Нордшелланда» 30
14:31 Маротта: «„Милан“ и „Ювентус“ - это лицо итальянского футбола» 17
14:21 Инфантино: «Сейчас ФИФА инвестирует в футбол в 4 раза больше денег, чем раньше» 8
14:10 Фото Дракслер: «Я веду переговоры с рядом клубов» 3
13:24 Фирмино: «Планирую играть в Англии ещё много лет» 3
13:12 Эриксен: «На 100% уверен, что „Тоттенхэм“ поборется за победу в Премьер-Лиге» 23
12:58 Фото Хуммельс о новом цвете волос: «Боялся, что буду выглядеть хуже» 28
12:34 Фото Маротта: «Контракт Витселя истекает в июне. Предлагаем „Зениту“ по миллиону за месяц игры» 47
все материалы по этой теме
Турниры