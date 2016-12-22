Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с голкипером Уго Льорисом.

Пресс-служба «шпор» сообщает, что игрок поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до 2022 года.

Ранее лондонский клуб продлил сотрудничество с нападающим Харри Кейном.