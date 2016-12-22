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Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Тоттенхэм, Льорис Уго
Сегодня, 16:25 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Антон Белюсь

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с голкипером Уго Льорисом.

Пресс-служба «шпор» сообщает, что игрок поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до 2022 года.

Ранее лондонский клуб продлил сотрудничество с нападающим Харри Кейном.

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