«Спартак» согласовал контракт с Луисом Адриано
Сегодня, 16:33 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Милана» Луис Адриано, судя по всему, продолжит карьеру в России.
Сообщается, что «Спартак» уже согласовал с бразильцем условия личного контракта, по которому футболист будет получать 4 млн евро в год. Само трудовое соглашение будет рассчитано на 3.5 года.
По информации источника, 29-летнему форварду осталось лишь уговорить семью перебраться в Россию.
Ранее сообщалось, что «красно-белые» заплатят «Милану» за переход Адриано 7 млн евро.
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"Манджукич уже послал нефтяных мешков с 6-ю мультами/год.
Адриано всего 3 предложили - тоже пошлет."
Это пишет болельщик ЗЕНИТА. Хочу ответить всем бело-голубым в его лице:
1. Спартак тратит личные деньги Федуна, Зенит - наши деньги, государственные.
2. 6 млн - это много? А как на счет 12 млн. народных Халку?
3. И конечно же, поверьте, потеря 3 млн Адриано личных денег Федуна, скажется на нас с вами куда меньше, чем СОРОК ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ на ваш стадик.
"Манджукич уже послал нефтяных мешков с 6-ю мультами/год.
Адриано всего 3 предложили - тоже пошлет."
Это пишет болельщик ЗЕНИТА. Хочу ответить всем бело-голубым в его лице:
1. Спартак тратит личные деньги Федуна, Зенит - наши деньги, государственные.
2. 6 млн - это много? А как на счет 12 млн. народных Халку?
3. И конечно же, поверьте, потеря 3 млн Адриано личных денег Федуна, скажется на нас с вами куда меньше, чем СОРОК ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ на ваш стадик.
Но тебе в любом случае лучше знать
Хотя вряд ли.Скорее всего он чугунием занимается.С таким интеллектом это самое то.
Сравнил Адриано, ушедшего бесплатно из Шахтёра, сидевшего глухо на лавке не самого сильного клуба в Европе и Халка, за которого отвалили Зениту мешки денег! Ахахаха
что ему просто нравятся как они потом в раздевалки нервно петушаться