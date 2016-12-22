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«Спартак» согласовал контракт с Луисом Адриано

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 16:33 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Милана» Луис Адриано, судя по всему, продолжит карьеру в России.

Сообщается, что «Спартак» уже согласовал с бразильцем условия личного контракта, по которому футболист будет получать 4 млн евро в год. Само трудовое соглашение будет рассчитано на 3.5 года.

По информации источника, 29-летнему форварду осталось лишь уговорить семью перебраться в Россию.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» заплатят «Милану» за переход Адриано 7 млн евро.

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