«Спартак» согласовал контракт с Луисом Адриано

Нападающий «Милана» Луис Адриано, судя по всему, продолжит карьеру в России.

Сообщается, что «Спартак» уже согласовал с бразильцем условия личного контракта, по которому футболист будет получать 4 млн евро в год. Само трудовое соглашение будет рассчитано на 3.5 года.

По информации источника, 29-летнему форварду осталось лишь уговорить семью перебраться в Россию.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» заплатят «Милану» за переход Адриано 7 млн евро.