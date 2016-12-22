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Буффон: «600-й матч за „Ювентус“? Рад, что кто-то считает их за меня»

Матч: ЮвентусЮвентус-:-МиланМилан
Начало матча: Завтра, 19:30
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Буффон Джанлуиджи
Сегодня, 17:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, для которого матч за Суперкубок Италии станет 600-м в футболке «бьянконери», дал понять, что не ведет подсчет сыгранным встречам:

«600-й матч? Рад, что кто-то считает их за меня.

Конечно, я счастлив, но не думаю, что этот матч станет для меня последним. Он и не станет. Я еще могу кое-что дать клубу, в том числе помочь выиграть завтра Суперкубок Италии. Сделаю все, что в моих силах, ради победы».

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