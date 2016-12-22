«Зенит» купил Лунева у «Уфы» за 3.5 млн евро

Голкипер «Уфы» Андрей Лунев перешел в «Зенит», сообщает источник. Сумма трансфера составила 3.5 млн евро, информирует российский комментатор Нобель Арустамян.

Контракт Лунева с «Зенитом» рассчитан на 4.5 года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провел 10 игр в РФПЛ, пропустив 7 голов. На его счету 6 сухих матчей в чемпионате.

Официального подтверждения информации о трансфере пока нет.