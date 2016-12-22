«Зенит» купил Лунева у «Уфы» за 3.5 млн евро
Сегодня, 17:31 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер «Уфы» Андрей Лунев перешел в «Зенит», сообщает источник. Сумма трансфера составила 3.5 млн евро, информирует российский комментатор Нобель Арустамян.
Контракт Лунева с «Зенитом» рассчитан на 4.5 года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провел 10 игр в РФПЛ, пропустив 7 голов. На его счету 6 сухих матчей в чемпионате.
Официального подтверждения информации о трансфере пока нет.
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Успехов новому воротчику Андрею Лунёву!
Успехов новому воротчику Андрею Лунёву!
Постоянным позорам в еврокубках ?
102 месту в рейтинге УЕФА !?
Ты нам расскажи , чему завидовать )
Почему не послушали Гену??
Жалко Лунёва.
Малафеев начинал хорошо и сдулся.
Лодыгин тоже хорошо начал. Сдулся правда ещё быстрее.
Лунёву грозит то же самое.
Болото...
Хотя и Селихову у нас придётся доказывать свою состоятельность.
Удачи Лунёву.