«Байер» продлил контракт с Похьянпало
Сегодня, 17:38 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Финский нападающий «Байера» Йоэль Похьянпало продлил контракт с клубом. Новое соглашение 22-летнего игрока рассчитано до лета 2019 года.
В этом сезоне форвард провел 6 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола.
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