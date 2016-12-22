«Байер» продлил контракт с Похьянпало

Финский нападающий «Байера» Йоэль Похьянпало продлил контракт с клубом. Новое соглашение 22-летнего игрока рассчитано до лета 2019 года.

В этом сезоне форвард провел 6 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола.