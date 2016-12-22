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«Байер» продлил контракт с Похьянпало

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, Байер, Похьянпало Йоэль
Сегодня, 17:38 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Дмитрий Кристя

Финский нападающий «Байера» Йоэль Похьянпало продлил контракт с клубом. Новое соглашение 22-летнего игрока рассчитано до лета 2019 года. 

В этом сезоне форвард провел 6 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола.

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