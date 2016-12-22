Глушаков: «Я не просил вернуть Кирилла Комбарова в „Спартак“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Глушаков Денис, Комбаров Кирилл
Сегодня, 17:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Спартака» Денис Глушаков опроверг слухи о том, что он порекомендовал тренерскому штабу команды вернуть в расположение «красно-белых» Кирилла Комбарова, который ныне защищает цвета «Томи». Ранее такую информацию распространил один из российских интернет-порталов.
«Это полный бред. Я бы никогда в жизни не подошел к тренерскому штабу и не попросил о том, чтобы взять в команду какого-либо игрока».
В составе «Спартака» Кирилл Комбаров выступал с 2010 по 2016 год.
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