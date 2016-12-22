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Сидней пролонгировал договор с «Депортиво»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Депортиво, Сидней
Вчера, 18:15 | Источник: ФК "Депортиво" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Депортиво» Сидней продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2020 года. 

Сидней присоединился к испанскому клубу в сентябре 2014 года. За это время он провел 79 матчей.

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Вчера 18:55, редактировал 22.12.2016, 18:55
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