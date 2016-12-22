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Матч ЦСКА - «Зенит» состоится 4 марта

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Вчера, 18:24 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Дмитрий Кристя

Определены даты матчей 18-20 туров текущего сезона РФПЛ. После зимнего перерыва сезон возобновляется 3 марта.

18 тур

3 марта (пятница)

«Томь» - «Ростов»

4 марта (суббота)

«Оренбург» - «Арсенал»

ЦСКА – «Зенит»

5 марта (воскресенье)

«Урал» – «Амкар»

«Крылья Советов» - «Локомотив»

«Краснодар» – «Спартак»

«Терек» - «Уфа»

6 марта (понедельник)

«Анжи» – «Рубин»

Старт 19-го тура запланирован на 10 марта, 20-го - на 17 марта. Встреча 20-го тура «Локомотив» - «Спартак» пройдет 18 марта.

Добавим, что 1 и 2 марта пройдут матчи 1/4 финала Кубка России.

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