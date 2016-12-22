Матч ЦСКА - «Зенит» состоится 4 марта
Вчера, 18:24 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Дмитрий Кристя
Определены даты матчей 18-20 туров текущего сезона РФПЛ. После зимнего перерыва сезон возобновляется 3 марта.
18 тур
3 марта (пятница)
«Томь» - «Ростов»
4 марта (суббота)
«Оренбург» - «Арсенал»
ЦСКА – «Зенит»
5 марта (воскресенье)
«Урал» – «Амкар»
«Крылья Советов» - «Локомотив»
«Краснодар» – «Спартак»
«Терек» - «Уфа»
6 марта (понедельник)
«Анжи» – «Рубин»
Старт 19-го тура запланирован на 10 марта, 20-го - на 17 марта. Встреча 20-го тура «Локомотив» - «Спартак» пройдет 18 марта.
Добавим, что 1 и 2 марта пройдут матчи 1/4 финала Кубка России.
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а Макс (makkie) что там потерял?)))))))))) он вроде как не из нетрадиционных, Катя Бурова для него? :D а два брата хохла Ляшко и Гудбой это гости вечера ? :D
а Макс (makkie) что там потерял?)))))))))) он вроде как не из нетрадиционных, Катя Бурова для него? :D а два брата хохла Ляшко и Гудбой это гости вечера ? :D
4-го марта играем......
4-го июля отдыхаем......
Мы же на экваторе живём...лето круглый год....
Реально шапито на выезде........
Газпром как госструктура в любой момент может прекратить финансирование цацки Миллера и его желания никто не спросит. Экономическая ситуация в стране вынудит это сделать
Ответ
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Твои прогнозы - дело верное.
Просто садись и жди. И как только прекратится наше финансирование -- немедленно скажи!
Если что - правнуки твои скажут, ну или уже их правнуки. Но обязательно дождитесь, это необычайно важно! Ведь уже скоро, правда?
)
( скромно 1 - 0 )