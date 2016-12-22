Бюджет «Динамо» планируют сократить более чем на 60 %
Вчера, 18:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что бюджет клуба планируется сократить по сравнению с прошлым годом более чем на 60 процентов.
«Вопрос о приобретении дорогих игроков стоять не будет», — добавил Стржалковский.
Ранее сообщалось, что банк ВТБ передаст 74 % акций «Динамо» ВФСО. Окончательное решение о передаче будет принято 29 декабря.
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Перерыв после чемпионства у Спартака 15 (пятнадцать) лет.
Перерыв после чемпионства у Динамо 40 (сорок) лет.
Перерыв после чемпионства у Торпедо 40 (сорок) лет.
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Понятно же, что пришла очередь Спартака.
Есть на всея Руси конкретные отмо...зки)))
Ответ
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Действительно, пока что на Руси они действительно есть.
Но после закрытия Динамо уже не останется ни единого. Вы ведь не станете нам писать из зазеркалья?
Живое к живому -- динамовское к динамовскому. Это справедливо.
В октябре 2017 возвращаемся домой. Все по плану.
Кто слепо глорит и толсто троллит -- уже никогда, никому и ничего не разъяснит. Навыки "разъясняния" атрофируются. -- Он только агитирует и интригует.
Ты не спрашивай -- ты гугли, и Интернет тебе честно сообщит: наш город решил построить себе стадион -- чтобы на стадионе играла любимая и единственная команда города, а ещё чтобы проводить зрелищные мероприятия на прекрасной арене, футбол ведь не ежедневное событие.
Просвещайся, не ленись.
Будь у Зенита самолёт -- следовало бы нарисовать трафаретом звёздочку "за сбитого".
Вот сколько соберут -- столько и повыступают.
Даже если сбрасывать бюджет Динамо купюрами с моста в реку -- получится более интересное зрелище, чем их игра.
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Сокращайте на 600.