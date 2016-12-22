Бюджет «Динамо» планируют сократить более чем на 60 %

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что бюджет клуба планируется сократить по сравнению с прошлым годом более чем на 60 процентов.

«Вопрос о приобретении дорогих игроков стоять не будет», — добавил Стржалковский.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ передаст 74 % акций «Динамо» ВФСО. Окончательное решение о передаче будет принято 29 декабря.