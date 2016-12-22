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Бюджет «Динамо» планируют сократить более чем на 60 %

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Динамо М
Вчера, 18:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что бюджет клуба планируется сократить по сравнению с прошлым годом более чем на 60 процентов.

«Вопрос о приобретении дорогих игроков стоять не будет», — добавил Стржалковский.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ передаст 74 % акций «Динамо» ВФСО. Окончательное решение о передаче будет принято 29 декабря.

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