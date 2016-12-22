«Кристал Пэлас» отправил Пардью в отставку

«Кристал Пэлас» уволил главного тренера команды Алана Пардью из-за неудовлетворительных результатов команды. Президент клуба Стив Пэриш поблагодарил Пардью за работу и отметил, что решение о новом рулевом еще не принято. По слухам, им может стать Сэм Эллардайс.

Пардью возглавил «Кристал Пэлас» в январе 2015 года. На данный момент «стекольщики» занимают 17-е место в АПЛ.