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«Кристал Пэлас» отправил Пардью в отставку

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Кристал Пэлас, Пардью Алан
Вчера, 18:41 | Источник: ФК "Кристал Пэлас" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Кристал Пэлас» уволил главного тренера команды Алана Пардью из-за неудовлетворительных результатов команды. Президент клуба Стив Пэриш поблагодарил Пардью за работу и отметил, что решение о новом рулевом еще не принято. По слухам, им может стать Сэм Эллардайс.

Пардью возглавил «Кристал Пэлас» в январе 2015 года. На данный момент «стекольщики» занимают 17-е место в АПЛ.

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