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Червиченко: «С Ганчаренко ЦСКА заиграет в стиле „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, ЦСКА, Ганчаренко Виктор , Червиченко Андрей
Вчера, 19:00 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы Виктора Ганчаренко на посту главного тренера ЦСКА.

«Он поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что Ганчаренко нужно было брать „Спартаку“. Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле „Спартака“».

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