Червиченко: «С Ганчаренко ЦСКА заиграет в стиле „Спартака“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы Виктора Ганчаренко на посту главного тренера ЦСКА.

«Он поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что Ганчаренко нужно было брать „Спартаку“. Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле „Спартака“».