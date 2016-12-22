Червиченко: «С Ганчаренко ЦСКА заиграет в стиле „Спартака“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, ЦСКА, Ганчаренко Виктор , Червиченко Андрей
Вчера, 19:00 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы Виктора Ганчаренко на посту главного тренера ЦСКА.
«Он поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что Ганчаренко нужно было брать „Спартаку“. Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле „Спартака“».
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Вчера
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А если нет,то через год или два мы увидим игру ЦСКА в стиле Уфы.
А если нет,то через год или два мы увидим игру ЦСКА в стиле Уфы.
Был стиль когда-то, лет двадцать назад, сейчас же стиль Спартака - бодаться за "стыки" в ЛЕ, там по-быстрому слиться и опять всё сначала...😂😂😂
Пусть Гончаренко какой угодно футбол ставит, но только не в Спартаке.
Не знаю, что там будет дальше, но выше 4-го места ЦСКА в этом розыгрыше, не подымется.
Что касается ЦСКА,то вряд ли Гончаренко захочет позориться,ведь у него есть,что предложить для ЦСКА из своего видения игры.
Ахахахахахаха!
Если эпохи "Романцевской",то вряд ли...Сейчас так играет только "Барса".
Если все что было после Романцева...То Мы,болелы "Спартака" со стажем,не понимаем о каком стиле Червиченко говорит.
Устраивает,не устраивает,какая разница если вы окажетесь на том самом шестом месте?
Кто вас спрашивать будет)
Каждый день Червиченко вещает, похоже он с корреспондентом пьют который день не расставаясь.
бессмысленность сообщений отличает какждого спартаковца, хоть Червиченко -- хоть любого первого попавшегося сектанта.