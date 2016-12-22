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Бауса: «Икарди - третий нападающий сборной после Игуаина и Пратто»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Аргентина, Интер, Пратто Лукас, Икарди Мауро, Игуаин Гонсало, Бауса Эдгардо
Вчера, 19:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не спешит полагаться на услуги форварда «Интера» Мауро Икарди, хотя нападающий «нерадзурри» на данный момент является лучшим бомбардиром Серии А, наколотив 14 мячей в 18 играх.

«Наш основной нападающий - Игуаин, за ним следует Лукас Пратто. Икарди нам понадобится, если что-то произойдет с первыми двумя форвардами, потому что Мауро - наш третий нападающий. Если у Игуаина и Пратто будут проблемы, Икарди знает, что его могут вызвать в сборную».

Ранее сообщалось, что это Лионель Месси попросил Баусу не вызывать Икарди в сборную из-за истории с Вандой Нарой и Макси Лопесом.

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