Бауса: «Икарди - третий нападающий сборной после Игуаина и Пратто»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Аргентина, Интер, Пратто Лукас, Икарди Мауро, Игуаин Гонсало, Бауса Эдгардо
Вчера, 19:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не спешит полагаться на услуги форварда «Интера» Мауро Икарди, хотя нападающий «нерадзурри» на данный момент является лучшим бомбардиром Серии А, наколотив 14 мячей в 18 играх.
«Наш основной нападающий - Игуаин, за ним следует Лукас Пратто. Икарди нам понадобится, если что-то произойдет с первыми двумя форвардами, потому что Мауро - наш третий нападающий. Если у Игуаина и Пратто будут проблемы, Икарди знает, что его могут вызвать в сборную».
Ранее сообщалось, что это Лионель Месси попросил Баусу не вызывать Икарди в сборную из-за истории с Вандой Нарой и Макси Лопесом.
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Португальцы сейчас дорого стоят в силу молодости, а реально они не играют на эту сумму. Разве что Бернарду Силва и Рафаэл Геррейру. Остальные играют средне.
Дело не в том сколько стоит футболист, а в том как он играет в данный момент времени.
Аргентинские полузащитники отлично играют за клубы, именно в сборной они хернёй страдают. Так что дело в тренере. Ну может еще в отдельных личностях(не намекаю на Месси).
Вратари, защитники и полузащитники сборной Аргентины стоят 165 млн.€ в общей сложности.
Но вы, фанаты Реала и Роналду, будете по-прежнему называть Португалию "средней сборной", а Аргентину одной из лучших в мире. Такие вы лицемеры...
Ди Мария Мессии Дибала
Билья Маскерано
Это что плохая полузащита получится ?По моему это супер полузащита