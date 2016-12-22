Бауса: «Икарди - третий нападающий сборной после Игуаина и Пратто»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не спешит полагаться на услуги форварда «Интера» Мауро Икарди, хотя нападающий «нерадзурри» на данный момент является лучшим бомбардиром Серии А, наколотив 14 мячей в 18 играх.

«Наш основной нападающий - Игуаин, за ним следует Лукас Пратто. Икарди нам понадобится, если что-то произойдет с первыми двумя форвардами, потому что Мауро - наш третий нападающий. Если у Игуаина и Пратто будут проблемы, Икарди знает, что его могут вызвать в сборную».

Ранее сообщалось, что это Лионель Месси попросил Баусу не вызывать Икарди в сборную из-за истории с Вандой Нарой и Макси Лопесом.