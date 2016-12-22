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«Лас-Пальмас» близок к приобретению Хесе

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лас-Пальмас, ПСЖ, Хесе
Вчера, 19:24 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

ПСЖ и «Лас-Пальмас» близки к завершению сделки по нападающему парижан Хесе. Скорее всего, островитяне арендуют игрока, однако могут и полностью выкупить контракт 25-летнего футболиста, если удастся собрать нужную сумму. Хесе также не против перехода, поскольку он родился на Канарских островах и делал там первые шаги в футболе.

Хесе присоединился к ПСЖ минувшим летом, перейдя из «Реала» за 25 млн евро. В этом сезоне он провел 9 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.

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