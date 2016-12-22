«Лас-Пальмас» близок к приобретению Хесе
Вчера, 19:24 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя
ПСЖ и «Лас-Пальмас» близки к завершению сделки по нападающему парижан Хесе. Скорее всего, островитяне арендуют игрока, однако могут и полностью выкупить контракт 25-летнего футболиста, если удастся собрать нужную сумму. Хесе также не против перехода, поскольку он родился на Канарских островах и делал там первые шаги в футболе.
Хесе присоединился к ПСЖ минувшим летом, перейдя из «Реала» за 25 млн евро. В этом сезоне он провел 9 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.
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Рэп,футбол.....
Эххх Хесе,много надежд подавал...