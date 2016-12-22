«Вольфсбург» согласился продать Дракслера в ПСЖ за 36 млн евро
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Вольфсбург, Дракслер Юлиан
Вчера, 20:02 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер этой зимой перейдет в ПСЖ, сообщает авторитетный французский источник. Немецкий клуб согласился продать 23-летнего игрока за 36 млн евро.
В этом сезоне Дракслер провел 13 матчей в Бундеслиге и сделал 2 результативные передачи.
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