«Вольфсбург» согласился продать Дракслера в ПСЖ за 36 млн евро

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер этой зимой перейдет в ПСЖ, сообщает авторитетный французский источник. Немецкий клуб согласился продать 23-летнего игрока за 36 млн евро.

В этом сезоне Дракслер провел 13 матчей в Бундеслиге и сделал 2 результативные передачи.