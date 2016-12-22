«Краснодар» предлагал Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Зенит, Уфа, Лунёв Андрей
Вчера, 20:15 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, «Краснодар» предлагал голкиперу «Уфы» Андрею Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит», но игрок все равно выбрал «сине-бело-голубых».
В среду Лунев успешно прошел медицинское обследование в «Зените». Ему был предложен контракт на 4,5 года. По слухам, сумма трансфера составила 3.5 млн евро. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в пятницу.
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Но такая честь выпадает не многим....
Одни отказываются понимая что не потянут....других просто не зовут....
Но такая честь выпадает не многим....
Одни отказываются понимая что не потянут....других просто не зовут....
Я тебе могу точно сказать, что он Андрей!!!!
Он 2 сезона за фк Калуга играл)))))
На одной из двух главных веток Лунёв - Артём.....на другой Андрей......
Если тебе скучно и одиноко,
то поиграй в 2 часа ночи на пианино.
Тебе сразу станет весело и найдётся общение))))
какое же у тебя завышенное самомнение и богатое воображение.
не откладывай с визитом по адресу,
а то симптомы похожи на признаки наличия маниакального психоза.
и мазохизм на виду.
Если тебе нечего сказать про игру Андрея Лунёва, то диалог закрыт.
Я не собираюсь тебя дальше унижать, что ты не получал удовольствие.
Как мне нравится, когда на мои скромные комментарии некоторые выходят из себя. Слышу скрежет зубов от бессилия! Ахахаха!
успокойся)))
В принципе всё становится на свои места.
Ты- мазохист. Пристаёшь ко всем, чтоб тебя опустили ниже плинтуса,
после чего ты начнёшь писать непонятные наборы букв, ставя между ними ещё более бессмысленные пробелы.Этому может быть несколько объяснений:
- грязная или старая клавиатура (залипают кнопки)
- болезнь Паркинсона
- тебя просто плющит от радости, что тебя принародно унизили
Заключительная версия логически является самой правдоподобной.
Я не горю желанием дарить радость таким, как ты.
смени акк на предложенный мной,
а лучше обратись по адресу!!!
смени себе название аккаунта на "Набережная реки Мойки 126"!!!!!
Там действительно собраны практически все лучшие игроки России и планеты!!!
Когда появится статья, типа "В фк Краснодар ничего не знают о попытке подписать Лунёва".
Но такая честь выпадает не многим....
Одни отказываются понимая что не потянут....других просто не зовут....
Ты прикидываешься человеком низкого умственного развития,
или ты такой на самом деле???
Или уже патология развилась до стадии галлюцинаций в виде спартачей???
Болеет за коней, а как пишется имя самки шимпанзе не знает))