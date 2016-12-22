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«Краснодар» предлагал Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Зенит, Уфа, Лунёв Андрей
Вчера, 20:15 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, «Краснодар» предлагал голкиперу «Уфы» Андрею Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит», но игрок все равно выбрал «сине-бело-голубых».

В среду Лунев успешно прошел медицинское обследование в «Зените». Ему был предложен контракт на 4,5 года. По слухам, сумма трансфера составила 3.5 млн евро. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в пятницу.

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