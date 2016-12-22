«Краснодар» предлагал Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит»

По информации источника, «Краснодар» предлагал голкиперу «Уфы» Андрею Луневу зарплату в 1.5 раза больше, чем «Зенит», но игрок все равно выбрал «сине-бело-голубых».

В среду Лунев успешно прошел медицинское обследование в «Зените». Ему был предложен контракт на 4,5 года. По слухам, сумма трансфера составила 3.5 млн евро. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в пятницу.