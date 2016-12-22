Агент: «Витиньо прибудет в расположение ЦСКА 11 января»
Вчера, 20:30 | Источник: zh.clicrbs.com.br | Редакция: Дмитрий Кристя
Мигель Гоэс, агент нападающего ЦСКА Витиньо, рассказал о ближайшем будущем своего клиента.
«Витиньо прибудет в расположение ЦСКА 11 января. Он спокоен и прекрасно понимает, что у него есть миллионные контрактные обязательства, хотя Виктору [так агент называет Витиньо - прим. ред.] нравилось выступать за „Интернасьонал“.
ЦСКА следил за Виктором в Бразилии и сделал на него ставку. Считаю, что Витиньо готов к борьбе за место в основе и к тому, чтобы стать одним из лидеров команды. ЦСКА хотел вернуть его еще летом, но тогда нам удалось убедить москвичей оставить игрока до зимы».
Другие материалы по теме:
21 декабря 2016
19 декабря 2016
16:08 Фото Промес встретился с Мейуэзером 84
17 декабря 2016
13:19 Фото Ивелин Попов: «Не знаю, что пишут в СМИ, но я надеюсь стать чемпионом со „Спартаком“» 143
16 декабря 2016
14 декабря 2016
13 декабря 2016
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=_q7ooLPrmSo
---------------------------------------------------
Как это педы нет? Вся ваша конская братия - это педы !
А то стреляешь посты очередями, а выхлоп нулевой...😆😆😆
Армейцы занимают шестое место c показателем 0,65 гола за игру. Лидером европейских чемпионатов стал португальский Порту, который в среднем пропускает 0,47 гола за игру, также в этот список входят португальская Бенфика (0,53), немецкая Бавария (0,56), донецкий Шахтер (0,61) и английский Челси (0,65).
Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги первой части чемпионатов в большинстве стран Европы. Знакомим с некоторыми из опубликованных ею данными – в первую очередь с теми, что имеют отношение к российской премьер-лиге, где среди других выделяются армейцы
СТАБИЛЬНОСТЬ
Швейцарские аналитики составили великое множество рейтингов. Нам интересен тот, который выделяет самые стабильные команды Европы – не по результатам, а по постоянности состава. Для этого статистики подсчитали среднее количество сезонов, проведенных футболистами в первой команде.
Получилось, что во всей Европе наибольшим постоянством отличается ЦСКА, который не первый год использует одних и тех же футболистов!
Чаще других в чемпионате России своих воспитанников выпускали на поле тренеры ЦСКА))
А как там наши с вашими при царской России играли,не подскажешь?))
15.08.1987. 18:00. Москва. Стадион 'Торпедо'. 8000 зрителей
Новиков, Кузнецов(к), Галямин (Шульгин,45), Колотовкин, Фокин, Афанасьев, Савченко, Брошин (Гусейнов,35), Медвидь (Филиппов,59), Татарчук, Масалитин
Афанасьев(3 автогол), Гречнев(55), Гришин(68), Кобзев(76)"
Да все ровно. Как сам бро?
https://www.youtube.com/watch?v=_q7ooLPrmSo