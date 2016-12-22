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Агент: «Витиньо прибудет в расположение ЦСКА 11 января»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Витиньо
Вчера, 20:30 | Источник: zh.clicrbs.com.br | Редакция: Дмитрий Кристя

Мигель Гоэс, агент нападающего ЦСКА Витиньо, рассказал о ближайшем будущем своего клиента.

«Витиньо прибудет в расположение ЦСКА 11 января. Он спокоен и прекрасно понимает, что у него есть миллионные контрактные обязательства, хотя Виктору [так агент называет Витиньо - прим. ред.] нравилось выступать за „Интернасьонал“.

ЦСКА следил за Виктором в Бразилии и сделал на него ставку. Считаю, что Витиньо готов к борьбе за место в основе и к тому, чтобы стать одним из лидеров команды. ЦСКА хотел вернуть его еще летом, но тогда нам удалось убедить москвичей оставить игрока до зимы».

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