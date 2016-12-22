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Лулич получил 20 дней дисквалификации за расистские высказывания в адрес Рюдигера

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Лацио, Рома, Рюдигер Антонио, Лулич Сенад
Вчера, 20:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Федерация футбола Италии вынесла вердикт по делу полузащитника «Лацио» Сенада Лулича, который 4 декабря после поражения от «Ромы» (0:2) заявил, что защитник «волков» Антонио Рюдигер 2 года назад торговал носками, а теперь возомнил себя феноменом. 

29-летний игрок за это расистское высказывание отстранен от футбольной деятельности на 20 дней, также ему предстоит заплатить 10 тысяч евро штрафа. 

В то же время наказание попадает на зимний перерыв в Серии А, поэтому фактически Лулич пропустит только матч с аутсайдером «Кротоне».

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