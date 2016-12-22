Лулич получил 20 дней дисквалификации за расистские высказывания в адрес Рюдигера

Федерация футбола Италии вынесла вердикт по делу полузащитника «Лацио» Сенада Лулича, который 4 декабря после поражения от «Ромы» (0:2) заявил, что защитник «волков» Антонио Рюдигер 2 года назад торговал носками, а теперь возомнил себя феноменом.

29-летний игрок за это расистское высказывание отстранен от футбольной деятельности на 20 дней, также ему предстоит заплатить 10 тысяч евро штрафа.

В то же время наказание попадает на зимний перерыв в Серии А, поэтому фактически Лулич пропустит только матч с аутсайдером «Кротоне».