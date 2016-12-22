Лулич получил 20 дней дисквалификации за расистские высказывания в адрес Рюдигера
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Лацио, Рома, Рюдигер Антонио, Лулич Сенад
Вчера, 20:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Федерация футбола Италии вынесла вердикт по делу полузащитника «Лацио» Сенада Лулича, который 4 декабря после поражения от «Ромы» (0:2) заявил, что защитник «волков» Антонио Рюдигер 2 года назад торговал носками, а теперь возомнил себя феноменом.
29-летний игрок за это расистское высказывание отстранен от футбольной деятельности на 20 дней, также ему предстоит заплатить 10 тысяч евро штрафа.
В то же время наказание попадает на зимний перерыв в Серии А, поэтому фактически Лулич пропустит только матч с аутсайдером «Кротоне».
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Встреча в Мюнхене должна была дать «Соккер.ру» ответ на вопрос: быть ли интриге в Бундеслиге? «Бавария» ответила отрицательно, растоптав «РБ Лейпциг» железным каблуком.
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"Два года назад он торговал носками и ремнями в Штутгарте, а теперь ведет себя так, будто он феномен. На самом деле, это вина окружения Рюдигера, которое не смогло научить его хорошим манерам."
А вот таким должен был быть спич Лулича
"Два года назад мистер Рюдигер торговал крупными пакетами акций и ценных бумаг в Лондоне, а теперь ведет себя так, будто он торговец носками. На самом деле, это заслуга его окружения, которое почти смогло научить его хорошим манерам."
И не подкопаешься, и всем все понятно.
гы-гы
Мда, толерастия развивается семимильными шагами, то говорят одно, потом извиняются под давлением тоже, черти что.