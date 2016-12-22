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Вилья: «Гвардиола - лучший тренер в моей карьере»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Барселона, Вилья Давид, Гвардиола Хосеп
Вчера, 21:02 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Самый ценный игрок минувшего сезона в МЛС Давид Вилья назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Гвардиола - очень хороший тренер, один из лучших в мире. Когда окружаешь себя мастерами своего дела, они творят такие удивительные вещи, о которых ты даже не мог подумать. 

Мне было очень приятно работать вместе с Хосепом, я горжусь тем, что мы сделали в „Барселоне“. Он лучший тренер в моей карьере».

За свою карьеру Вилья успел поработать под руководством таких специалистов, как Висенте дель Боске, Луис Арагонес и Диего Симеоне.

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