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Хуанде Рамос покинул «Малагу»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Малага, Рамос Хуанде
Вчера, 21:28 | Источник: Твиттер Абдулла Аль-Тани | Редакция: Дмитрий Кристя

«Малага» рассталась со своим главным тренером Хуанде Рамосом. Об этом сообщил президент клуба Абдулл Аль-Тани в своем «твиттере». Аль-Тани поблагодарил испанского специалиста за работу и пожелал удачи.

62-летний Рамос возглавил «анчоусов» в конце прошлой весны. На данный момент «Малага» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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