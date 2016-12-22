Хуанде Рамос покинул «Малагу»

«Малага» рассталась со своим главным тренером Хуанде Рамосом. Об этом сообщил президент клуба Абдулл Аль-Тани в своем «твиттере». Аль-Тани поблагодарил испанского специалиста за работу и пожелал удачи.

62-летний Рамос возглавил «анчоусов» в конце прошлой весны. На данный момент «Малага» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.