Хуанде Рамос покинул «Малагу»
Вчера, 21:28 | Источник: Твиттер Абдулла Аль-Тани | Редакция: Дмитрий Кристя
«Малага» рассталась со своим главным тренером Хуанде Рамосом. Об этом сообщил президент клуба Абдулл Аль-Тани в своем «твиттере». Аль-Тани поблагодарил испанского специалиста за работу и пожелал удачи.
62-летний Рамос возглавил «анчоусов» в конце прошлой весны. На данный момент «Малага» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Другие материалы по теме:
Вчера
18:41 Официально «Кристал Пэлас» отправил Пардью в отставку 6
Александр Чистяков
Шустер выиграл чемпионат Европы, поиграл за «Барсу», «Реал» и «Атлетико». Бывшему футболисту и нынешнему тренеру исполняется 57 лет. «Соккер.ру» изучает карьеру Бернда.
Или войдите через