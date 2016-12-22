«Фиорентина» - «Наполи»: стартовые составы
Матч: Фиорентина3 : 3Наполи
Вчера, 22:01 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на поединок 18-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Наполи».
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Астори, Томович, Сальседо, Оливера, Весино, Бадель, Кьеза, Кристофоро, Бернардески, Калинич.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулам, Хисай, Кирикеш, Зелински, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Диавара, Мертенс.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре неаполитанцы перестреляли «Торино» (5:3).
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