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«Фиорентина» - «Наполи»: стартовые составы

Матч: ФиорентинаФиорентина3 : 3НаполиНаполи
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 22:01 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на поединок 18-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Наполи».

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Астори, Томович, Сальседо, Оливера, Весино, Бадель, Кьеза, Кристофоро, Бернардески, Калинич.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулам, Хисай, Кирикеш, Зелински, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Диавара, Мертенс.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре неаполитанцы перестреляли «Торино» (5:3).

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