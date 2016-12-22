Гаджиев: «„Амкар“ готов отказаться от сборов в Турции, если так решит государство»
Вчера, 22:30 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что готов отменить сборы команды в Турции, если правительство РФ примет по отношению к этой стране санкции после убийства посла.
«У нас запланированы сборы в Турции. Пока правительство не приняло никаких решений, но мы будем ориентироваться на решение руководителей нашего государства. Если они посчитают, что нужно изменить планы и не ехать в Турцию, то мы так и поступим.
Но у многих клубов уже накатана дорога именно туда. Причин много. В Турции относительно дёшево по сравнению с другими странами, плюс за последние 10-15 лет они смогли создать там отличные условия для проведения сборов».
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