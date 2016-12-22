Гаджиев: «„Амкар“ готов отказаться от сборов в Турции, если так решит государство»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что готов отменить сборы команды в Турции, если правительство РФ примет по отношению к этой стране санкции после убийства посла.

«У нас запланированы сборы в Турции. Пока правительство не приняло никаких решений, но мы будем ориентироваться на решение руководителей нашего государства. Если они посчитают, что нужно изменить планы и не ехать в Турцию, то мы так и поступим.

Но у многих клубов уже накатана дорога именно туда. Причин много. В Турции относительно дёшево по сравнению с другими странами, плюс за последние 10-15 лет они смогли создать там отличные условия для проведения сборов».