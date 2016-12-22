Рейтинг@Mail.ru

Гаджиев: «„Амкар“ готов отказаться от сборов в Турции, если так решит государство»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Амкар, Гаджиев Гаджи
Вчера, 22:30 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что готов отменить сборы команды в Турции, если правительство РФ примет по отношению к этой стране санкции после убийства посла.

«У нас запланированы сборы в Турции. Пока правительство не приняло никаких решений, но мы будем ориентироваться на решение руководителей нашего государства. Если они посчитают, что нужно изменить планы и не ехать в Турцию, то мы так и поступим.

Но у многих клубов уже накатана дорога именно туда. Причин много. В Турции относительно дёшево по сравнению с другими странами, плюс за последние 10-15 лет они смогли создать там отличные условия для проведения сборов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:53
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:30 Газзаев: «Заслуга Карреры велика, но именно Аленичев создал эту команду и подготовил ее к чемпионату» 0
02:11 Каряка: «Селихову еще нужно много работать для полноценного сравнения с Акинфеевым» 0
00:27 Газзаев: «Вектор развития, выбранный РФС, завел наш футбол в тупик» 9
00:17 Кучук: «Очень болезненно воспринял, что не выиграл чемпионат с „Локомотивом“» 0
Вчера
21:37 Видео Джанаев: «В 2016-м году „Ростов“ вышел на новый уровень» 10
19:00 Червиченко: «С Ганчаренко ЦСКА заиграет в стиле „Спартака“» 68
17:16 Ганчаренко: «ЦСКА нужен нападающий. Мы ведём несколько вариантов» 134
15:25 Семшов будет работать в тренерском штабе тульского «Арсенала» 7
15:17 Агент: «„Локомотив“ проявляет интерес к Оздоеву, но предложения пока не было» 7
11:40 Уткин: «Роналду - киборг, Месси - кривоногий коротышка» 166
все материалы по этой теме
Турниры