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Сампаоли приглашал в «Севилью» Тевеса, а теперь думает подписать Вилью

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Вилья Давид, Сампаоли Хорхе , Тевес Карлос
Вчера, 23:00 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассказал, что пытался завлечь в команду нападающего Карлоса Тевеса.

«Я интересовался Тевесом. Восхищаюсь этим футболистом, поэтому предпринимал попытку пригласить его к нам.

Как насчет Вильи? Наш спортивный директор Мончи сейчас как раз находится в США... Вы упомянули Вилью, и теперь мне кажется, что это неплохая идея».

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Вчера 23:06
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