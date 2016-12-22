Сампаоли приглашал в «Севилью» Тевеса, а теперь думает подписать Вилью
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Вилья Давид, Сампаоли Хорхе , Тевес Карлос
Вчера, 23:00 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассказал, что пытался завлечь в команду нападающего Карлоса Тевеса.
«Я интересовался Тевесом. Восхищаюсь этим футболистом, поэтому предпринимал попытку пригласить его к нам.
Как насчет Вильи? Наш спортивный директор Мончи сейчас как раз находится в США... Вы упомянули Вилью, и теперь мне кажется, что это неплохая идея».
Другие материалы по теме:
Вчера
21:17 Бывший тренер «Реала»: «У „Барселоны“ есть идентичность, а „сливочные“ просто стараются скупить звёзд» 178
Или войдите через