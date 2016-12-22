Сампаоли приглашал в «Севилью» Тевеса, а теперь думает подписать Вилью

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли рассказал, что пытался завлечь в команду нападающего Карлоса Тевеса.

«Я интересовался Тевесом. Восхищаюсь этим футболистом, поэтому предпринимал попытку пригласить его к нам.

Как насчет Вильи? Наш спортивный директор Мончи сейчас как раз находится в США... Вы упомянули Вилью, и теперь мне кажется, что это неплохая идея».