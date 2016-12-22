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Калиниченко: «Дзюба, будь мужиком - скажи, что с тобой сделали в „Спартаке“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Дзюба Артём, Калиниченко Максим
Вчера, 23:14 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, который ранее также защищал цвета «красно-белых».

«Артем свой выбор сделал - Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за „Спартак“. Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И недоговаривает.

Артем обижен за что-то на „Спартак“, но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в „Спартаке“, будь до конца мужиком! Мол, так и так, „Спартак“ со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик».

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