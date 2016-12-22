Калиниченко: «Дзюба, будь мужиком - скажи, что с тобой сделали в „Спартаке“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Дзюба Артём, Калиниченко Максим
Вчера, 23:14 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, который ранее также защищал цвета «красно-белых».
«Артем свой выбор сделал - Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за „Спартак“. Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И недоговаривает.
Артем обижен за что-то на „Спартак“, но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в „Спартаке“, будь до конца мужиком! Мол, так и так, „Спартак“ со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик».
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И Карпин... И Эмери, этот его так достал, что Артёмке пришлось обозвать его "тренеришкой", не разглядел, мол, в нём Звезду Росийского Футбола
Рви Спартак, Артёмка, и больше они никто!
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Это в ту баню, где ты за упавшим мылом нагибался?
вжик вжик - и не мужик))))))
А Артемка молодец, в каждом матче поросятам привет передает!