Помощник Луческу: «С Витселем „Ювентус“ может выиграть Лигу чемпионов»
Вчера, 23:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Карло Николини, помощник главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, считает, что полузащитник Аксель Витсель может серьезно усилить «Ювентус», куда его активно сватают.
«Я иду против своих собственных интересов, ведь хочу, чтобы Аксель еще долго играл в „Зените“, но если он перейдет в „Юве“, то туринцы найдут такого игрока, какого у них давно не было. Прежде всего, Витсель умный парень и образцовый профессионал. Он мог бы придать нападению „Юве“ остроты, с чем не справляется Пьянич.
Без сомнения, с Витселем в составе „бьянконери“ могли бы выиграть Лигу чемпионов. Несмотря на мои слова, я надеюсь, что он останется с нами».
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