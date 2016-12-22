Беланда сломал палец и пропустит от 4 до 6 недель

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда получил травму в последнем матче Лиги 1 с «Бордо» (0:0). Обследование показало, что у марокканца перелом пальца ноги. Теперь ему предстоит провести в лазарете от 4 до 6 недель. Добавим, что в конце отчетного поединка Беланда успел схлопотать удаление.

В текущем сезоне хавбек отыграл за «Ниццу» во всех турнирах 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.