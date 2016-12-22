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Беланда сломал палец и пропустит от 4 до 6 недель

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Беланда Юнес
Вчера, 23:55 | Источник: ФК "Ницца" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда получил травму в последнем матче Лиги 1 с «Бордо» (0:0). Обследование показало, что у марокканца перелом пальца ноги. Теперь ему предстоит провести в лазарете от 4 до 6 недель. Добавим, что в конце отчетного поединка Беланда успел схлопотать удаление.

В текущем сезоне хавбек отыграл за «Ниццу» во всех турнирах 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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