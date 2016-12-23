Халк готовится к сезону, бегая с мешком
Сегодня, 00:03 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк показал процесс подготовки к новому сезону китайской Суперлиги. В своем Instagram бразилец выложил видео, на котором он бегает по пляжу с привязанным к поясу мешком.
Напомним, что Халк переехал в Китай из «Зенита» прошлым летом.
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