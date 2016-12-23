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Халк готовится к сезону, бегая с мешком

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Шанхай СИПГ, Зенит, Халк
Сегодня, 00:03 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк показал процесс подготовки к новому сезону китайской Суперлиги. В своем Instagram бразилец выложил видео, на котором он бегает по пляжу с привязанным к поясу мешком.

 

Férias???😰💪🏽👍🏽 🙏🏽❤️🙏🏽⚽️

Видео опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Напомним, что Халк переехал в Китай из «Зенита» прошлым летом.

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