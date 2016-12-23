Халк готовится к сезону, бегая с мешком

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк показал процесс подготовки к новому сезону китайской Суперлиги. В своем Instagram бразилец выложил видео, на котором он бегает по пляжу с привязанным к поясу мешком.

Férias???😰💪🏽👍🏽 🙏🏽❤️🙏🏽⚽️ Видео опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) Дек 21 2016 в 8:16 PST

Напомним, что Халк переехал в Китай из «Зенита» прошлым летом.