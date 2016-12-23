Кучук: «Очень болезненно воспринял, что не выиграл чемпионат с „Локомотивом“»

Белорусский специалист Леонид Кучук вспомнил о временах у руля «Локомотива». По итогам сезона-2013/14 «железнодорожники» с Кучуком заняли третье место в чемпионате России.

«Когда я приходил в „Локо“, команда была уровня восьмого-девятого места. Начали подниматься. Жаль, не выиграли чемпионат — хотели, но... Я очень болезненно это воспринял. Но даже бронза — первая медаль за восемь лет. А что не стали чемпионами, так нужно понимать: на большой результат должны работать не только тренер и игроки, но и клубный менеджмент. Скажу так. И хватит».

Ранее сообщалось, что Кучук входит в число претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.