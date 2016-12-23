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Газзаев: «Вектор развития, выбранный РФС, завел наш футбол в тупик»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Россия, Газзаев Валерий
Сегодня, 00:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский тренер, заместитель главы Комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Валерий Газзаев подвел итоги года для сборной России и отечественного футбола в целом.

«Ситуацию вокруг нашей национальной команды в последние годы лучше всего характеризуют две вещи. Во-первых, самое низкое в истории место в рейтинге ФИФА. А во-вторых, недавние слова президента страны: „Я давно не видел у сборной России по футболу красивой игры“. Думаю, под этой фразой мог бы подписаться каждый из нас.

Тем временем до Кубка конфедераций осталось меньше полугода, а до чемпионата мира – полтора. Но в каком состоянии сборная России подходит к этим турнирам – большой вопрос. В пяти контрольных матчах, проведенных после провального Евро-2016, нельзя оценить уровень ни кандидатов в национальную сборную, ни нашей команды в целом, потому что это невозможно в поединках с такими соперниками, как Катар, Гана, Румыния, Коста-Рика и так далее. Реально оценить этот уровень позволят только контрольные игры с самыми сильными командами Южной Америки и Европы!

Надо признать: сегодня и сборная, и весь футбол России находятся в состоянии застоя. Вектор развития, выбранный Российским футбольным союзом, завел нас, к сожалению, в тупик. А что такое тупик? Это когда вроде бы все есть – а на самом деле ничего нет. Поэтому без структурных реформ, кадровых решений и реорганизации всего нашего футбола нам просто не обойтись».

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