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«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»

Матч: РомаРома3 : 1КьевоКьево
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 18-го тура Серии А «Рома» обыграла «Кьево».

Рим, «Олимпико».

«Рома» - «Кьево» - 3:1 (1:1)
Голы: Эль-Шаарави 45, Джеко 52, Перотти 90+2 (пен)де Гузман 37.

«Рома»: Щесны, Бруно Перес, Рюдигер, Фасио, Эмерсон, Салах (Перотти 82), Наингголан, Эль-Шаарави, Стротман, Вермален, Джеко (Итурбе 90+1).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Кьево»: Соррентино, Гамберини, Дайнелли, Фрей, Иско (Коста 41), Радованович, Ригони, Бирса (Бастьен 59), де Гузман, Меджорини, Инглезе (Пеллиссьер 75).
Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Дайнелли 45, Ригони 88.

Судья: Джанпаоло Кальварезе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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