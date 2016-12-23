«Рома» одержала волевую победу над «Кьево»
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 18-го тура Серии А «Рома» обыграла «Кьево».
Рим, «Олимпико».
«Рома» - «Кьево» - 3:1 (1:1)
Голы: Эль-Шаарави 45, Джеко 52, Перотти 90+2 (пен) — де Гузман 37.
«Рома»: Щесны, Бруно Перес, Рюдигер, Фасио, Эмерсон, Салах (Перотти 82), Наингголан, Эль-Шаарави, Стротман, Вермален, Джеко (Итурбе 90+1).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Кьево»: Соррентино, Гамберини, Дайнелли, Фрей, Иско (Коста 41), Радованович, Ригони, Бирса (Бастьен 59), де Гузман, Меджорини, Инглезе (Пеллиссьер 75).
Главный тренер: Роландо Маран.
Предупреждения: Дайнелли 45, Ригони 88.
Судья: Джанпаоло Кальварезе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Встреча в Мюнхене должна была дать «Соккер.ру» ответ на вопрос: быть ли интриге в Бундеслиге? «Бавария» ответила отрицательно, растоптав «РБ Лейпциг» железным каблуком.
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Ладно, вижу, с тобой можно нрмально пообщаться. Так что желаю тебе удачи. И твоему клубу. Ну и спасибо за словесную, как его назвать, перепалку))
Если что, не обижайся.
Ну ничего,ты главное болей за Милан,и не забывай упоминать всем,тем,кто поддерживает более скромные команды как ты Днепр,о том сколько всего добился Милан еще до твоего рождения)
Тем не менее, факт остается фактом, в команде - *опа. Благодар еврею Коломойскому.
после финала ле с севильей осталось пара игроков из костяка.и поэтому команда на дне.
"Самым успешным периодом в истории Лацио считаются последние пятнадцать лет, кульминацией которого стала победа в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА в 1999 году, выигрыш Скудетто в 2000 году, несколько побед в кубках лиги и первое в истории клуба попадание в финал Кубка УЕФА в 1998 году."
Всего лишь за сто лет твой недоклуб добился таких высот)) Как говорится, раз в год и палка стреляет. В этом случае, раз в сто лет)) Так что ты не беспокойся, следующего финала в ЕК дождутся скорее твои внуки, чем ты))
А Лаций как всасывал везде, так и будет всасывать))
А если по делу - то я совершенно не согласен с товим утверждением, что Милан стал середняком. У команды спад. Как по мне, причина в верхушке. Жадные Берлускони и Галлиани топят команду. Надеюсь, это изменится.
на счет бабла - не соглашусь. Милан достал на вечное хранение кубок ЛЧ. В ЛЧ побеждали 7 раз. И первые победы пришли явно не 10 лет назад, в эпоху, когда бабло в футболе не было на первым месте. Тоесть, твои высказывании о подкупах и "величии Милана из-за бабла" сплошной бред. Милан никогда не был мешком. Разве что мы говорим о Реале, ПСЖ ну или МС.
ПИ.СИ. Пользователь Клозе МИро, соизволюсь спросить, А Лаций вообще когда-то чемпионат брал?:)
И еще - пожелаю твоей команде в следующий раз не проиграть интеру со счетом 3 : 0
Удачи
P.S. Называм ше Лелиана, ни Ольга. Только Лелька строго через "е".